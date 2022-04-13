المياه تنفذ دراسة لتحديد أولويات الصرف الصحي بالمملكة

الوكيل الإخباري - نفذت سلطة المياه التابعة لوزارة المياه والري وبالتعاون مع منظمة بوردا الألمانية، دراسة لبناء قاعدة بيانات جغرافية محدثة، وإنشاء خريطة أولوية الصرف الصحي "تقييم الهشاشة" بهدف تحديد المناطق ذات الأولوية في حلول الصرف الصحي المركزية وغير المركزية على مستوى الأحياء في المملكة كافة.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن تحديد المناطق ذات الأولوية يأتي عن طريق تقييم الوضع البيئي والصرف الصحي الحالي وتحليل المؤشرات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.



وأضافت الوزارة أن هذه الخريطة تعد أداة مهمة تدعم توجه صانعي القرار في الجهات الحكومية والخاصة والجهات المانحة والمنظمات الدولية في تخطيط وتنفيذ مشاريع حلول الصرف الصحي على أساس الحاجة والأولويات.