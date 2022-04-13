الأربعاء 13-04-2022
الوكيل الاخباري

بمبلغ يصل لـ 10 آلاف دينار.. الضمان يوضح حول صرف السلف للمتقاعدين

تسجيل أكثر من 400 مخالفة تموينية منذ بداية رمضان

الأردن يحذر من السماح لمتطرفين بممارسات تنتهك حرمة الأقصى

التربية تكشف تطورات صرف رواتب معلمي الإضافي لشهر آذار الماضي

مذكرة مع شركة تركية للتنقيب عن النحاس في وادي خشيبة

أسعار الذهب محليا

المواصفات والمقاييس للمواطنين: بلغوا عن حالات التلاعب بوزن المنتج

7 ملايين دينار إيرادات سنوية لصندوق الزكاة

الصناعة والتجارة عن اسعار اللحوم: سوف نتدخل بالقانون

جمعية مربي المواشي توضح حول ارتفاع أسعار اللحوم محليا

الأربعاء، 13-04-2022 11:56 ص

المياه تنفذ دراسة لتحديد أولويات الصرف الصحي بالمملكة

1649839478345


الوكيل الإخباري - نفذت سلطة المياه التابعة لوزارة المياه والري وبالتعاون مع منظمة بوردا الألمانية، دراسة لبناء قاعدة بيانات جغرافية محدثة، وإنشاء خريطة أولوية الصرف الصحي "تقييم الهشاشة" بهدف تحديد المناطق ذات الأولوية في حلول الصرف الصحي المركزية وغير المركزية على مستوى الأحياء في المملكة كافة.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن تحديد المناطق ذات الأولوية يأتي عن طريق تقييم الوضع البيئي والصرف الصحي الحالي وتحليل المؤشرات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.


وأضافت الوزارة أن هذه الخريطة تعد أداة مهمة تدعم توجه صانعي القرار في الجهات الحكومية والخاصة والجهات المانحة والمنظمات الدولية في تخطيط وتنفيذ مشاريع حلول الصرف الصحي على أساس الحاجة والأولويات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
a586eccf-bee7-4016-af9e-bae97e879328

بمبلغ يصل لـ 10 آلاف دينار.. الضمان يوضح حول صرف السلف للمتقاعدين

0L5A1045

تسجيل أكثر من 400 مخالفة تموينية منذ بداية رمضان

main_image62568cb996980

الأردن يحذر من السماح لمتطرفين بممارسات تنتهك حرمة الأقصى

242853_3_1567688141

الروابدة يهنئ جلالة الملك بنجاح العملية الجراحية

M63A8869

التربية تكشف تطورات صرف رواتب معلمي الإضافي لشهر آذار الماضي

weight-measurement-methods

المواصفات والمقاييس للمواطنين: بلغوا عن حالات التلاعب بوزن المنتج

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-03-20 at 11.44.34 AM

المياه: التحكيم أساس نجاح الشراكة مع القطاع الخاص

صرف-صحي

مطالب بشمول مناطق غرب إربد والوسطية بمشروع الصرف الصحي

907608689

المياه: 85 مليون و660 ألف متر مكعب في السدود

SNMt69KVlco8zhmkBYgrW9sSz2AnLwlUhUNcbAXT

إنهاء وثائق عطاء مشروع الناقل الوطني وتسليمها للمطورين

8074b87da4db03ea5b35d04c75df6ed6

هام للمواطنين مع انخفاض الحرارة إلى دون الصفر

WhatsApp Image 2022-03-14 at 12.38.47 PM

ورشة عمل لتعزيز دور الرقابة والمساءلة في مؤسسات قطاع المياه