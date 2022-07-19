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الثلاثاء، 19-07-2022 02:10 م

المياه: ضبط 15 اعتداء جديداً في مأدبا والأغوار الجنوبية - صور

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه - وحدة الرقابة الداخلية أنها نفذت حملة أمنية بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة /سلطة المياه وشركة مياه الاردن – مياهنا – إدارة مياه مأدبا وشركة مياه العقبة - ادارة مياه الكرك -الفاقد بالتعاون مع مديرية الأمن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية حملة لازالة الاعتداءات على خطوط مياه رئيسية في مناطق نتل / مأدبا والاغوار الجنوبية وتركيب مضخات على الخطوط الرئيسية لسحب المياه تستخدم لري مزارع و تعبئة صهاريج مخالفة وبيعها.

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و بالتفاصيل بينت وزارة المياه والري أنه ضمن الجهود المتواصلة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية  بالتعاون مع الجهات المختصة بضبط 5 اعتداءات في منطقة نتل /مأدبا لتزويد مزارع وبيع صهاريج ، وفي الاغوار الجنوبية تم ضبط 10 اعتداءات على الخطوط وتركيب مضخات لسحب المياه  بطريقة مخالفة واعتداءات منزلية اخرى وتلاعب بعدادات المياه حيث تم ازالة الاعتداءات وتصويب وضع الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة .


وأهابت الوزارة بالجميع أهمية الإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات التي تؤثر على التزويد المائي وتخلق ارباكات كبيرة في التزويد للمناطق مشيدة بتعاون المواطنين الدائم وكافة الجهات لانجاح جهودها.


 




 

 


 

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