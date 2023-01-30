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الإثنين، 30-01-2023 04:29 م

المياه: ضبط 20 اعتداء في الرصيفة وجرش

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الوكيل الإخباري - ضبطت سلطة المياه خلال حملة نفذتها بالتعاون مع مديرية الأمن العام، 20 اعتداءً على خطوط مياه رئيسية في لواء الرصيفة بطريقة مخالفة، تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب.

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وقالت السلطة في بيان اليوم الاثنين، إنه تم فصل الخطوط، وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة، لتحويلها للجهات المختصة، مؤكدة أن حملتها مستمرة، وستشمل خلال الأيام المقبلة معظم المناطق.


وفي محافظة جرش، ضبطت السلطة اعتداء كبيرا على أحد اهم المصادر المائية في جرش/ نبع عين الديك، من خلال سحب خط رئيسي لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها للمواطنين.


وأوضحت أنها أزالت الاعتداء وصادرت المضخات، وضبطت المعتدي وإيداعه لدى المركز الأمني لاستكمال التحقيق وتحويله للقضاء.

 




 

 


 

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