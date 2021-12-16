المياه والري توزع وثائق عطاء الناقل الوطني على الائتلافات الخمسة

الوكيل الإخباري - أنجزت وزارة المياه والري اليوم الخميس مسودة وثائق عطاء مشروع الناقل الوطني (تحلية مياه العقبة ونقلها الى المحافظات)، حيث تم توزيعها على الائتلافات المؤهلة مسبقا حتى يقوموا بإعداد المراجعات الفنية والعقدية المتعلقة بهذا المشروع وذلك التزاما من وزارة المياه والري بالموعد الذي أعلنته الوزارة والسير قدما بتنفيذ هذا المشروع.

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ويتضمن المشروع محطة المأخذ التي سيتم إقامتها على خليج العقبة ومحطة تحلية المياه وخط ناقل بطول 450 كيلو متر لنقل 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة إلى جميع محافظات الأردن.



وكشف الوكيل الاخباري بوقت سابق أن الائتلافات المؤهلة الخمسة غير أردنية ولها ملاءة مالية وتاريخ في مشاريع الماء والطاقة.