الإثنين 02-10-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة: يجب تفعيل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

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الإثنين، 02-10-2023 09:03 م

الناطق الرسمي: يجب تفعيل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

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الوكيل الاخباري - قال وزير الاتِّصال الحكومي مهنَّد المبيضين الناطق الرسمي باسم الحكومة، الاثنين، إن واجب الإعلام النقد والاعتراض بشكل إيجابي لتحسين أداء الحكومة، وتحدث عن ضرورة تفعيل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وضرورة وجود انسياب للمعلومات بدون أي لبس أو تأويل أو مخاوف.

وأكد أن الخط الساخن للاستفسار من الحكومة سيُفعل، وأضاف أن وسائل الإعلام ليس مطلوبا منها التصفيق حتى لو أنجزت الحكومة، ووصف وسائل الإعلام بـ"الشريك المسؤول".

وقال: "يجب أن نعظم الإنجاز ويجب أن نمارس النقد حين يتطلب أن يكون النقد بناء لتصحيح الأخطاء"، مضيفاً: "واجب الإعلام نقدي واعتراضي بشكل إيجابي لتحسين أداء الحكومة حتى يتحسس المسؤول ذاته عند وجود إعلام تقوم بالمساءلة".

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