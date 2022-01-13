الخميس 13-01-2022
الوكيل الاخباري

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى بن طريف والحراحشة

الأمن يكشف ملابسات قضية مقتل حدث على يد والده منذ عام 2013

الصحة تصدر شهادات مزاولة المهن عبر البريد - رابط

ارتفاع كبير في نسبة الفحوص الإيجابية في المملكة الخميس.. أرقام

الجواز الأردني بالمرتبة 91 عالميا.. تعرف على ترتيب الدول العربية

الأمم المتحدة: لا شروط على المساعدات الإنسانية للبنان

صناعة عمان : المواطن يدفع مقابل كل 18 قرش على الجمارك 20 ديناراً ضريبة مبيعات

منها الشلل والسرطان..600 أسير يعانون الأمراض في سجون الإحتلال

الكويت تسجل 4883 إصابة بكورونا خلال يوم

المانيا تسجل 81417 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 13-01-2022 04:33 م

النجار: إربد عاصمة للثقافة العربية 2022 مشروع وطني وحضاري

1


الوكيل الإخباري - قالت وزير الثقافة، هيفاء النجار، إن احتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية 2022، هي مشروع وطني كبير تقع مسؤولية إنجاحه على عاتق الجميع مؤسسات حكومية وأهلية وهيئات ثقافية ولجان عامله لتأتي المخرجات متميزة بما يليق بالحدث.اضافة اعلان


وأضافت النجار، خلال اجتماع للمكتب التنفيذي للاحتفالية، الخميس، بمقر مؤسسة إعمار إربد، بحضور نائب رئيس اللجنة العليا، رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة، وأمين عام وزارة الثقافة، هزاع البراري، ورؤساء اللجان، أن الوزارة بكل كواردها على استعداد للانتقال للعمل الميداني في إربد لتكون في خدمة الحدث الذي تعتبره على رأس أولوياتها.

وأكدت أن الاحتفالية لا بد أن تقدم إربد والأردن للعالم العربي كنقطة إشعاع حضاري وثقافي وفكري، يشكل ركيزة مستقبلية للجذب الثقافي، وبما يعزز دور المواطن المنتج للفعل الثقافي، والمحافظ عليه والساعي لتطويره بالتوجه نحو الريادة والابتكار والإبداع كروافع للفعل الثقافي وأثره المستدام.

وأشارت إلى أن الموازنة المخصصة للاحتفالية متحركة وغير ثابتة، مؤكدة أنها ستكون قادرة على تغطية نفقات الفعاليات إلى حد كبير، داعية القطاع الخاص لدعم الحدث باعتبار الثقافة المحرك والباعث للقطاعات الأخرى.

بدوره، أكد الروابدة أن الحدث يجب أن يرسم صورة الوطن عبر تاريخه وآماله وطموحاته المستقبلية مع التركيز على خصوصية إربد وميزاتها الثقافية والتراثية والحضارية المتصلة بالمكان والزمان والإنسان.

وقال: نريد أن نشيع حالة من الفرح للمواطن الأردني من خلال فعاليات وأنشطة الاحتفالية المختلفة، وبما يعكس إبداعات الحركة والفعل الثقافي الوطني والإربدي، داعيا إلى دور أكبر للجامعات في دعم الحدث على الصعد كافة.

وأشار إلى أن فعاليات الاحتفالية، الموزعة على 9 ألوية في محافظة إربد يسكنها أكثر من مليوني مواطن، تحتاج إلى موازنة تتناسب مع تعدد الفعاليات وتنوعها وتنقلها من مكان لآخر، لاسيما أن المشاركة ستكون مفتوحه أمام جميع الهيئات الثقافية والإبداعية في المحافظة والمملكة بشكل عام إلى جانب استضافة فعاليات عربية.

وعرض رئيس المكتب التنفيذي للاحتفالية، المهندس منذر البطاينة، آخر التصورات لحفل الافتتاح والموازنات المطلوبة لكل لجنة من اللجان العاملة، مبينا أن الموازنة الإجمالية للاحتفالية قد تصل إلى 3 ملايين دينار.

وقال محافظ إربد، رضوان العتوم، إنه سيجري تسخير الإمكانات كافة في المحافظة لتنسيق الفعاليات وتأمين متطلبات الدعم اللوجستي لها، منوها إلى تعيين ضباط ارتباط من المحافظة والمتصرفيات والأجهزة الرسمية لخدمة المكتب التنفيذي واللجان العاملة.

وجرى التوافق مبدئيا أن يكون حفل الافتتاح الرسمي بعد عيد الفطر، ومتزامنا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، على أن يكون هناك حفل لانطلاقة فعاليات الاحتفالية يسبق موعد الافتتاح الرسمي.

وكانت وزير الثقافة استهلت زيارتها لإربد بجولة في متحف عرار الثقافي، الذي وصفته بأنه مشروع وطني يقوم على الاستدامة ودعم الريادة والإبداع وتهيئة بيئة حاضنة للصناعات الثقافية، وأنه صورة تعكس العيش المشترك بمسجد جميل وكنيسة عتيقة تؤكد عراقة الأردن الذي تأسس على روح المحبة والتفاعل.

وأكدت صمود الهاشميين باعتبارهم نموذجا انسانيا امتد لكل العالم وعكس وجه الأردن الإنساني والحضاري وهو يحتفي اليوم بمنجزه بعد الانطلاق إلى المئوية الثانية.

وزارت النجار بعض الدواوين والمضافات القديمة والتراثية وسط مدينة إربد قبل أن تلتقي الهيئات الثقافية في مركز إربد الثقافي، بحضور أمين عام الوزارة، ومدير ثقافة إربد، عاقل الخوالدة، حيث استمعت لمطالب واحتياجات الهيئات وأبرز معيقات عملها.

وتمحورت مطالب ممثلي الهيئات الثقافية على الدعم المادي، وإقامة مراكز ثقافية في الألوية لتشكل حاضنة لنشاطات هذه الهيئات جراء الصعوبات المادية واللوجستية التي تواجهها عند إقامة فعالياتها ونشاطاتها.

وابدت النجار تفهمها لهذه المطالب، مؤكدة أن موازنة وزارة الثقافة محدودة، ولا تمكن من تلبية جميع هذه المطالب إلا أنها تعمل على توفير الحد المعقول منها، ودعت إلى الاستثمار بالفعل الثقافي الريادي والإبداعي ليكون منتجا وقادرا على تلبية متطلبات الهيئات.

كما دعت إلى توحيد الجهود والبرامج والأنشطة للهيئات في المناطق القريبة والمتشابهة في اللون والمنتج الثقافي توفيرا عليها وتوحيدا للجهود والطاقات والإمكانات، مؤكدة أن الريادة والإبداع والابتكار هي الأساس في الفعل الثقافي المستدام.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
120221118147158202654

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى بن طريف والحراحشة

2020_09_16_03_37_06

الأمن يكشف ملابسات قضية مقتل حدث على يد والده منذ عام 2013

main_image61e03e7f89221

الصحة تصدر شهادات مزاولة المهن عبر البريد - رابط

3c2ef6d9-كورونا

ارتفاع كبير في نسبة الفحوص الإيجابية في المملكة الخميس.. أرقام

8cc9c3f84e436635db9637813d1b64ae

الجواز الأردني بالمرتبة 91 عالميا.. تعرف على ترتيب الدول العربية

50

رئيس الجامعة الهاشمية يحاضر في كلية الدفاع الوطني

أخبار متعلقة
1641644886742

اتفاقية بين رابطة الكتاب والمكتب التنفيذي لإربد العاصمة العربية للثقافة 2022

0L5A1604 - Copy

البلبيسي: 4 محافظات سجلت إصابات أوميكرون المثبتة

f2f9f2b0-cf45-43fb-b4f6-1fb041636b69

206 حوادث تعاملت معها طوارئ الإدارة المحلية خلال المنخفض

1mENQMMtNIKnvr6rf1hfrcIkFPgiAEPVg6Tpq5iz

العثور على قنبلة يدوية قديمة في اربد والأمن يتحرك

112

منطقة الباقورة الأعلى.. تعرف على معدلات الهطول في المملكة منذ امس

61b8a98c95a79

"الاقتصادي والاجتماعي" يوصي بمظلة موحدة للهيئات الثقافية