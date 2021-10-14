النجار : الهيئات الثقافية جسر للتواصل مع المجتمع

الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ان الهيئات الثقافية تشكل جسرا للتواصل مع المجتمع المحلي وتتلمس حاجاته وتترجمها من خلال برامجها التي نأمل أن تتحول إلى قاعدة للصناعات الثقافية التي ترفد عجلة الإنتاج الوطني.



وأوضحت النجار خلال لقائها اليوم الخميس في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي رؤساء وأعضاء الهيئات الثقافية في محافظة الزرقاء ، بحضور النائب أحمد الخلايلة ومدير ثقافة الزرقاء وصفي الطويل، ان الهيئات الثقافية تمثل الأذرع الحقيقية التي تشكل روافع المجتمع المدني الذي نستمد منه العزم والقوة في صياغة الخطاب الثقافي من خلال نشاطاتها ومشاريعها ومقترحاتها.

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