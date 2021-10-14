الخميس 14-10-2021
الوكيل الاخباري

اجتماع لزيادة منعة المجتمعات ضد الفيضانات

السعودية تسجل 46 حالة إصابة جديدة بكورونا

مكتب جائزة الحسن للشباب يزور شباب عجلون

بوتين : لم اتخذ قرارا بشأن ترشحي للانتخابات الرئاسية المقبلة

تحذير للمعتمرين الأردنيين

لجنة الأخوة الأردنية السعودية في الأعيان تلتقي السفير السديري

اطلاق حملة لترويج الأماكن السياحية والأثرية في المفرق

تمرين وهمي لحدوث زلزال وحريق في مستشفى البادية

5.6% هي نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الزراعي

تعطيل جوازات اربد الاحد

الخميس، 14-10-2021 03:47 م

النجار : الهيئات الثقافية جسر للتواصل مع المجتمع

fffff


الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ان الهيئات الثقافية تشكل جسرا للتواصل مع المجتمع المحلي وتتلمس حاجاته وتترجمها من خلال برامجها التي نأمل أن تتحول إلى قاعدة للصناعات الثقافية التي ترفد عجلة الإنتاج الوطني.

وأوضحت النجار خلال لقائها اليوم الخميس في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي رؤساء وأعضاء الهيئات الثقافية في محافظة الزرقاء ، بحضور النائب أحمد الخلايلة ومدير ثقافة الزرقاء وصفي الطويل، ان الهيئات الثقافية تمثل الأذرع الحقيقية التي تشكل روافع المجتمع المدني الذي نستمد منه العزم والقوة في صياغة الخطاب الثقافي من خلال نشاطاتها ومشاريعها ومقترحاتها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
d

اجتماع لزيادة منعة المجتمعات ضد الفيضانات

eeee

مكتب جائزة الحسن للشباب يزور شباب عجلون

333906_3_1634217658

تحذير للمعتمرين الأردنيين

download

اطلاق حملة لترويج الأماكن السياحية والأثرية في المفرق

w

تمرين وهمي لحدوث زلزال وحريق في مستشفى البادية

6e54a907356adc9313f354f181bcddbf

5.6% هي نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الزراعي

أخبار متعلقة
وزارة الزراعة

البحوث الزراعية يبحث التعاون مع المؤسسات الروسية

1120209111913141249104

الخصاونة يحافظ على الكوتا النسائية في حكومته

e

الوطني لحقوق الإنسان يزور إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

820197123746992039151

الغرايبة: الأردن نموذج للدولة الراسخة

مدرسة

مركز الأزمات : 2000 طالب أصيبوا بالفيروس منذ بداية العام الدراسي

w

دعوة حقوقية للموازنة بين حماية الطبيعة والاستثمار في ضانا