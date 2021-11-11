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الخميس، 11-11-2021 11:11 ص

النقل تنفي استيفاءها رسوم بدل طرود

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الوكيل الاخباري– نفت وزارة النقل ما يتم تداوله عبر البريد الإلكتروني حول قيامها باستيفاء مبلغ دينار عن كل طرد يرد إلى المملكة.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، على ضرورة عدم فتح مثل هذه الرسائل المشبوه والمضللة والتي قد تحتوي على برمجيات خبيثة قد تسبب ضرراً لأجهزة الحاسوب والبيانات التي عليها.

ودعت الوزارة الشركات والمؤسسات والمواطنين كافة إلى عدم الانصياع لمثل هذه الرسائل لما تحمله من تضليل.

وشددت الوزارة على أنها لا تتعامل مع أي طرود بريدية ولا تقوم بتحصيل رسوم بأي شكل من الأشكال، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ستحتفظ بحقها في الملاحقة القانونية، وذلك لقيام الجهة التي أصدرت هذا البريد باستخدام الشعار الرسمي لوزارة النقل.

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