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السبت، 04-09-2021 05:48 م

الهواري : تجربة التطعيم في الأردن مميزة

الهواري


 الوكيل الاخباري - أشاد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بدور ومساهمة المستشفيات الخاصة في التصدي لجائحة كورونا، جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل تخريج فوج جديد من الأطباء المقيمين ضمن برنامج التدريب والتعليم الطبي المستمر في مستشفى الأردن السبت.

وقال إن ما قدمه الأردن من تجربة مميزة في مجال مطعوم الكوفيد وما لعبه قطاع المستشفيات الخاصة في تقديم هذه المطاعيم كان مميزاً على مستوى المنطقة والعالم، مشيراً إلى مشاركة القطاع الخاص في تقديم المطعوم للمواطنين بشكلٍ عام وللذين يعانون من حساسية مفرطة بشكل خاص واصفاً إياهم بالشريحة الأصعب.

وأشار وزير الصحة إلى مساندة قطاع المستشفيات الخاصة لوزارة الصحة أيضا من خلال استقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد وتقديم الخدمة العلاجية لهم.

وقال الدكتور الهواري إن جائحة الكورونا أثبتت أهمية دور الأطباء والكوادر الصحية والذين أثبتوا أنهم الجيش الأبيض باستحقاق، لما قدموه من تضحيات جمّة خلال هذه الجائحة.

وأكد على أهمية دور المستشفيات الخاصة التعليمية في توفير فرصٍ تدريبية للأطباء الشباب لغايات الاختصاص بما يرفد القطاع الصحي الأردني والعربي بكفاءات طبية مميزة.

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