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الإثنين، 14-06-2021 09:23 م

الهواري : لقاح أسترازينيكا مخصص الآن للجرعة الثانية

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 الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أنه لا توجد أي دولة في العالم وفرت عدد اللقاحات التي وفرها الأردن لمواطنيه، ووفر هذا العدد من اللقاحات لمواطنيه.
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وبين في تصريحات صحفية أن لقاح أسترازينيكا مخصص الآن للجرعة الثانية.

وشدد على أنه سيكون هناك رقابة على القطاعات التي تم فتحها، وسيكون هناك شفافية في اعلان نتائج التزام هذه القطاعات.

ولفت الهواري إلى أن قانون الصحة العامة منع التدخين في الأماكن المغلقة، ولدينا الآن فرصة لتطبيقه.

وأشار إلى أنه سيتم تعديل التعليمات وفق تطورات الوضع الوبائي.
 

 




 

 


 

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