الوزير معن قطامين يتخذ قراراً للتخفيف على المواطنين

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





لتحسين خدمة وجودة الاتصال والتواصل مع وزارة العمل ولضمان سرعة الرد على استفسارات متلقي الخدمة حول الخدمات التي تقدمها واستجابة للشكاوى المقدمة لها، أطلق وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين اليوم الثلاثاء خدمة الـ 24 ساعة للرد على استفسارات وشكاوى متلقي الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية من خلال مركز الاتصال الوطني على هاتف رقم 06/5008080وأكد القطامين أن هذه الخطوة تأتي حرصاً من الوزارة على تحسين وتطوير قنوات التواصل مع متلقي الخدمة لتسهيل الحصول على المعلومات وتقديم الشكاوى والاستفسارات والرد عليها والاستجابة لها بأسرع وقت ممكن من خلال مركز الاتصال الوطني.وأشار إلى أن وزارة العمل يرتبط عملها في كثير من المجالات الحيوية التي تتعلق بخدمة القطاع الخاص والعاملين فيه من أردنيين ووافدين، بالإضافة إلى ارتباط عملها بالاستثمار في المملكة، مضيفاً أن الوزارة حريصة على تسهيل تواصل العمال العاملين في مختلف مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص معها بأسهل الطرق وأسرعها.ولفت الوزير الى أنه بالإضافة لمركز الاتصال الوطني فقد تم تحديث مركز الاتصال داخل مقر الوزارة أيضاً ليعمل خلال فترة أوقات دوامها الرسمي، من خلال تركيب مقسم خاص لوحدة الشكاوى والبلاغات والتي تستقبل الشكوى من متلقي الخدمة، إضافةً إلى الرد على الاستفسارات التي ترد لها حول أعمال مديريات التفتيش والعمالة الوافدة والتشغيل والشؤون القانونية على أرقام الهواتف التالية :06/0580266006/5802661كما تستقبل الوزارة الاتصالات أيضاً على رقم الرد الآلي : 06/5802681