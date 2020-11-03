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الثلاثاء، 03-11-2020 03:39 م

الوزير معن قطامين يتخذ قراراً للتخفيف على المواطنين

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الوكيل الاخباري - لتحسين خدمة وجودة الاتصال والتواصل مع وزارة العمل ولضمان سرعة الرد على استفسارات متلقي الخدمة حول الخدمات التي تقدمها واستجابة للشكاوى المقدمة لها، أطلق وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين اليوم الثلاثاء خدمة  الـ 24 ساعة للرد على استفسارات  وشكاوى متلقي الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية من خلال مركز الاتصال الوطني على هاتف رقم  06/5008080
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وأكد القطامين أن هذه الخطوة تأتي حرصاً من الوزارة على تحسين وتطوير قنوات التواصل مع متلقي الخدمة لتسهيل الحصول على المعلومات وتقديم الشكاوى والاستفسارات والرد عليها والاستجابة لها بأسرع وقت ممكن من خلال مركز الاتصال الوطني. 

وأشار إلى أن وزارة العمل يرتبط عملها في كثير من المجالات الحيوية التي تتعلق بخدمة القطاع الخاص والعاملين فيه من أردنيين ووافدين، بالإضافة إلى ارتباط عملها بالاستثمار في المملكة، مضيفاً أن الوزارة حريصة على تسهيل تواصل العمال العاملين في مختلف مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص معها بأسهل الطرق وأسرعها.

ولفت الوزير الى أنه بالإضافة  لمركز الاتصال الوطني  فقد تم تحديث مركز الاتصال داخل مقر الوزارة أيضاً ليعمل خلال فترة أوقات دوامها الرسمي، من خلال تركيب مقسم خاص لوحدة الشكاوى والبلاغات والتي تستقبل الشكوى من متلقي الخدمة، إضافةً إلى الرد على الاستفسارات التي ترد لها حول أعمال مديريات التفتيش والعمالة الوافدة والتشغيل والشؤون القانونية على أرقام  الهواتف التالية : 
 06/05802660
06/5802661
كما تستقبل  الوزارة الاتصالات أيضاً على  رقم الرد الآلي : 06/5802681

 




 

 


 

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