الوزير والعين الأسبق نبيل الشريف في ذمة الله

الوكيل الإخباري - توفي الوزير والسفير والعين الأسبق، نبيل الشريف، اليوم السبت .

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وتاليا السيرة الذاتية للراحل بحسب موقع رئاسة الوزراء:



الاسم : الدكتور نبيل محمود اسماعيل الشريف

المؤهلات العلمية :-

• 1980-1982 دكتورة في آداب اللغة الأنجليزية جامعة إنديانا – الولايات المتحدة الأمريكية.

• 1979-1980 ماجستير في آداب اللغة الإنجليزية جامعة إنديانا الولايات المتحدة الأمريكية .

• 1974-1977 بكالوريس آداب اللغة الإنجليزية جامعة الكويت – الكويت

اهم المناصب التي شغلها :-

• 2009 وزير دولة لشؤون الاعلام والاتصال

• 2009 رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ورئيس مجلس ادارة وكالة الانباء الاردنية " بترا" .

• 2007- 2009رئيس مجلس إدارة " معهد الإعلام الأردني"

• 2007 نائب رئيس مجلس إدارة وكالة الانباء الأردينة " بترا "

• 2006سفير معتمد وغير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية بالسنغال.

• 2006-2008 رئيس تحرير أقدم جريدة أردنية " الدستور "

• 2005-2006سفير معتمد وغير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية بموريتانيا.

• 2004-2006 سفير المملكة الأردنية الهاشمية المعتمد بالمملكة المغربية.

• 2003 وزير الإعلام الأردني .

• 2003رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

• 2003 الناطق بلسان الحكومة

• 1993-2003 رئيس تحرير أقدم جريدة أردنية " الدستور "

• 1982-1993 التدريس في قسمي اللغة الإنجليزية في جامعة اليرموك والجامعة الأردنية .

• عضو مجلس أمناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية .

• عضو لجنة تحكيم جائزة الإعلام البيئي التي تقدمها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

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