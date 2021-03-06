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الوزير والعين الأسبق نبيل الشريف في ذمة الله

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الراحل الوزير والعين الأسبق نبيل الشريف


الوكيل الإخباري - توفي الوزير والسفير والعين الأسبق، نبيل الشريف، اليوم السبت .

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وتاليا السيرة الذاتية للراحل بحسب موقع رئاسة الوزراء: 


  الاسم : الدكتور نبيل محمود اسماعيل الشريف
المؤهلات العلمية :-
  •  1980-1982 دكتورة في آداب اللغة الأنجليزية جامعة إنديانا – الولايات المتحدة الأمريكية.
•  1979-1980 ماجستير في آداب اللغة الإنجليزية جامعة إنديانا الولايات المتحدة الأمريكية .
•  1974-1977 بكالوريس آداب اللغة الإنجليزية جامعة الكويت – الكويت
اهم المناصب التي شغلها :-
  •  2009 وزير دولة لشؤون الاعلام والاتصال
•  2009 رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ورئيس مجلس ادارة وكالة الانباء الاردنية " بترا" .
•  2007- 2009رئيس مجلس إدارة " معهد الإعلام الأردني"
•  2007 نائب رئيس مجلس إدارة وكالة الانباء الأردينة " بترا "
•  2006سفير معتمد وغير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية بالسنغال.
•  2006-2008 رئيس تحرير أقدم جريدة أردنية " الدستور "
•  2005-2006سفير معتمد وغير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية بموريتانيا.
•  2004-2006 سفير المملكة الأردنية الهاشمية المعتمد بالمملكة المغربية.
•  2003 وزير الإعلام الأردني .
•  2003رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون
•  2003 الناطق بلسان الحكومة
•  1993-2003 رئيس تحرير أقدم جريدة أردنية " الدستور "
•  1982-1993 التدريس في قسمي اللغة الإنجليزية في جامعة اليرموك والجامعة الأردنية .
•  عضو مجلس أمناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية .
•  عضو لجنة تحكيم جائزة الإعلام البيئي التي تقدمها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

 

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