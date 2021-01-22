الوطني لمكافحة الأوبئة يكشف فوائد لقاح كورونا

الوكيل الاخباري -

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قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور فراس الهواري إن ما وصلنا إليه انجاز يستدعي ان نحافظ عليه.واضاف الهواري عبر برنامج ستون الدقيقة الذي يعرض على التلفزيون الأردني، الجمعة، أن الشخص الواحد يتسبب بالعدوى لـ3-5 أشخاص، وتطعيم شخص واحد يعني حماية هذه الأعداد، مؤكدا على أنه سيقطع سلسلة الانتقال من شخص إلى آخر.وبين اننا ” مقبلون على فتح قطاعات ولابد أن يرافقها إيصال المطاعيم لأكبر عدد من الناس”.وأشار الهواري في حديثه، إلى أن قواعد السلامة والالتزام بالإجراءات لابد أن لا نتخلى عنها حيث ستستمر معنا حتى الخريف القادم.