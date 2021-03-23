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الثلاثاء، 23-03-2021 01:44 م

بحسب "الأمن العام"

الوكيل الإخباري ينشر أسماء الطرق المغلقة بسبب الغبار

غغغ
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الأمن العام ، عن حالة الطرق في المحافظات ، نتيجة للغبار الكثيف ، حيث تشهده عدد من المناطق في المملكة، بسبب الأجواء الخماسينية.

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ولفتت ، أن جميع طرق المملكة سالكة باستثناء الطرق التالية "مغلقة" بسبب الغبار الكثيف وانعدام مدى الرؤية: 

 - طريق جسر الكرك الصحراوي بالاتجاهين.

  - طريق مثلث محي باتجاه عمان .

  - طريق حدود العمري باتجاه الأزرق .

- طريق جمرك وادي عربة باتجاه وادي عربة 

- طريق السلماني باتجاه العقبة.

- طريق بئر مذكور باتجاه العقبة.

- طريق العقبة باتجاه جمرك المقرح.

- منطقة غرندل وقاع السعيديين مدى الرؤية من (10- 20)م.

- طريق رأس النقب باتجاه دبة حانوت سالكة بحذر شديد .

 

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