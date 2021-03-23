الوكيل الإخباري ينشر أسماء الطرق المغلقة بسبب الغبار

الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الأمن العام ، عن حالة الطرق في المحافظات ، نتيجة للغبار الكثيف ، حيث تشهده عدد من المناطق في المملكة، بسبب الأجواء الخماسينية.
ولفتت ، أن جميع طرق المملكة سالكة باستثناء الطرق التالية "مغلقة" بسبب الغبار الكثيف وانعدام مدى الرؤية:
- طريق جسر الكرك الصحراوي بالاتجاهين.
- طريق مثلث محي باتجاه عمان .
- طريق حدود العمري باتجاه الأزرق .
- طريق جمرك وادي عربة باتجاه وادي عربة
- طريق السلماني باتجاه العقبة.
- طريق بئر مذكور باتجاه العقبة.
- طريق العقبة باتجاه جمرك المقرح.
- منطقة غرندل وقاع السعيديين مدى الرؤية من (10- 20)م.
- طريق رأس النقب باتجاه دبة حانوت سالكة بحذر شديد .
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