الوهادنة : التعليم الوجاهي ما يزال آمنا

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة: لكي تكون الصورة اكثر وضوحا بما يخص تقييم الاصابات بفئة الاعمار الصغيرة والتعليم، فإنه على الرغم من ازدياد الاعداد في هذه الفئة الا انها لا تشكل اكثر من واحد من كل عشرة الاف من طلبة المدارس ولم تسجل في اخر اسبوعين اي حالات متوسطة او عالية الشدة.



لم يعد ارتفاع عدد الحالات هو المقياس الوحيد لتحديد شدة الوباء او اجراء اي تغيير جذري في الاجراءات سارية المفعول فما زالت المؤشرات الأكثر تأثيرا ودقة كمعدل الانتشار المجتمعي و معدلات الدخول الى الخروج وشدة الحالات والقدرة الاستيعابية ضمن الحدود التي تصف الوضع الوبائي بالمستقر النسبي لذا فانه ليس هناك اي مؤشر لعدم الاستمرار في التعليم الوجاهي مع الاستمرار في مراقبة لصيقة للالتزام بالاجراءات الوقائية والعمل على دعم كل برامج التوعية لرفع نسبة التطعيم الاختياري لمن هم بين الثانية عشر والثامنة عشر من العمر لثبوت مأمونيته وفعاليته في هذه الفئة من خلال المشاهدات المراقبة في دول كثيرة في العالم وعدم تسجيل اي عارض شديد فيمن وافق على التطعيم في الاردن.

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