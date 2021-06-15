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الثلاثاء، 15-06-2021 10:33 ص

الوهادنة: متحورات كورونا أسرع انتشارا من ' الأصلي '

عادل
العميد الدكتور عادل الوهادنة،


الوكيل الإخباري - قدّم مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الدكتور عادل الوهادنة، شرحا مبسطا حول متحورات فيروس كورونا وأثرها على الأفراد.

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وقال إن الاختلاف الجوهري ما بين المتحورات والفيروس الأصلي هو سرعة الانتشار، إذ إن المتحور البريطاني ينتشر بسرعة تصل إلى الضعفين.


وأضاف الوهادنة في منشور له عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك”، أن معدل انتشار المتحور الهندي يتراوح ما بين 5-8، أي ما يقارب أربعة أضعاف الفيروس الأصلي.

 

وتابع" تكوّن متحورات جديدة لا يعني بالضرورة زيادة خطورة الفيروس، مبينا أنه لا يمكن الحكم على هذا الموضوع خاصة أن الفئة الناقلة للفيروس هي فئة الشباب" .


“وبحكم أن حدوث الطفرات يعتمد بالشكل الأكبر على العشوائية، فإن النسخ القادمة ليست بالضرورة قادرة على تفادي الاستجابة المناعية أو ذات خطر كبير إلا بعد تقييمها مخبرياً وميدانياً”، وفقا للوهادنة.


وأوضح أن الحل الأمثل للتعامل مع المتحور الهندي الجديد وغيره هو بزيادة حملة المطاعيم للحد من معدل انتشاره المرتفع، ما قد ينعكس على الحد من ظهور متحورات جديدة.

 

 

 

 


 




 

 


 

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