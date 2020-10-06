الثلاثاء 06-10-2020
الوكيل الاخباري

الى متى سيستمر حظر التجول يومي الجمعة والسبت بالاردن ؟

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الثلاثاء، 06-10-2020 08:57 م

الى متى سيستمر حظر التجول يومي الجمعة والسبت بالاردن ؟

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الوكيل الاخباري - ذكر مدير عمليات خليّة الأزمة العميد مازن الفراية، الثلاثاء، أن توقعات تشير إلى صعوبة التعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن في حال زيادتها عن 5 آلاف إصابة يوميا.
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وقال الفراية لبرنامج "صوت المملكة" وهو نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إن استمرار فرض حظر التجول الشامل يومي الجمعة والسبت يعتمد على تحسن الوضع الوبائي.

ويهدف الحظر الشامل إلى تخفيض عدد الحالات إلى حد يمكن الكوادر الصحية من التعامل معها، وإعطاء فرصة لتقليل انتشار الفيروس، وإعطاء وقت إضافي خلال العام للتعامل مع الوضع الوبائي، وفق الفراية.

وأُعلن الثلاثاء، فرض حظر التجوّل الشامل، في جميع المحافظات، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الخميس على الجمعة المقبلة، ولمدّة 48 ساعة، لينتهي منتصف ليلة السبت / الأحد المقبل، في ضوء تطورات الحالة الوبائية وتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ويتكرر تطبيق حظر التجول الشامل بالآلية ذاتها خلال الأسابيع المقبلة وحتى إشعار آخر.

 




 

 


 

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