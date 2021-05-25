الثلاثاء 25-05-2021
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 25-05-2021 02:34 م

امانة عمان تفتتح مباني جديدة

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الوكيل الاخباري - إفتتح رئيس لجنة امانة عمان الدكتور يوسف الشواربة ، اليوم الثلاثاء ، مبنى مديرية منطقة صويلح الجديد المجاور لحديقة موسى الساكت / الكمالية ، ومبنى مديرية منطقة وادي السير الجديد بالقرب من المدرسة الصناعية .

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ويقع مبنى منطقة صويلح على قطعة ارض مساحتها ٦ دونمات ويتكون المبنى الرئيسي للمنطقة من 4 طوابق بمساحة اجمالية ٢١٠٠ متر مربع تشمل قاعة متعددة الأغراض وقاعة استقبال ومكاتب ادارية والأقسام الصحية والهندسية والمالية والرقابة .


كما تم افتتاح مبنى في منطقة وادي السير على قطعة ارض مساحتها ٨ دونمات وتتكون اضافة الى طابق التسوية والأرضي من طابقين وتشمل مكاتب الأقسام الهندسية والمالية والصحية ، وقاعة متعددة الأغراض .


 




 

 


 

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