امانة عمان تفتتح مباني جديدة

الوكيل الاخباري - إفتتح رئيس لجنة امانة عمان الدكتور يوسف الشواربة ، اليوم الثلاثاء ، مبنى مديرية منطقة صويلح الجديد المجاور لحديقة موسى الساكت / الكمالية ، ومبنى مديرية منطقة وادي السير الجديد بالقرب من المدرسة الصناعية .

اضافة اعلان



ويقع مبنى منطقة صويلح على قطعة ارض مساحتها ٦ دونمات ويتكون المبنى الرئيسي للمنطقة من 4 طوابق بمساحة اجمالية ٢١٠٠ متر مربع تشمل قاعة متعددة الأغراض وقاعة استقبال ومكاتب ادارية والأقسام الصحية والهندسية والمالية والرقابة .



كما تم افتتاح مبنى في منطقة وادي السير على قطعة ارض مساحتها ٨ دونمات وتتكون اضافة الى طابق التسوية والأرضي من طابقين وتشمل مكاتب الأقسام الهندسية والمالية والصحية ، وقاعة متعددة الأغراض .