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الإثنين، 12-04-2021 08:12 ص

امتحانات التقييم الاول لكافة المدارس تبدأ اليوم

وزارة-التربية


الوكيل الاخباري - تبدأ اليوم أولى اختبارات التقييم الأول للفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس الحكومية ووزارة الأوقاف والثقافة العسكرية للصفوف الثاني الأساسي ولغاية الثاني عشر، إلكترونيا عبر منصة "درسك".

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وسيتقدم للاختبار اليوم، 948426 طالبا وطالبة من الصفوف الرابع وحتى العاشر، حيث سيمتحن، طلبة الصفوف الرابع وحتى الثامن في مبحث العلوم، في حين سيمتحن طلبة الصفين التاسع والعاشر في مبحث الفيزياء، وتستمر الامتحانات حتى 29 نيسان/أبريل الحالي.


وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان إن "الاختبارات ستكون متاحة للطلبة من الساعة 9 صباحًا ولغاية الساعة 7 مساءً حسب البرنامج المعلن، والتقديم سيكون عن طريق منصة درسك".

 

 

 




 

 


 

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