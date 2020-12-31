الخميس 31-12-2020
الوكيل الاخباري

انتشار واسع للجيش على مداخل المحافظات الاردنية

تركيا: 239 وفاة جديدة بكورونا

الحكومة تمدد إعفاءات الشقق والأراضي ومعاملات الانتقال والتخارج

الحكومة تسحب 38 تشريعاً من مجلس الأمة

الجزائر: 5 وفيات و 299 إصابة جديدة بفيروس كورونا

توضيح حول صدور قرار بتفعيل حبس المدين

قرار لمجلس الوزراء

الإمارات: 4 وفيات و1730 إصابة جديدة بكورونا

تعليمات قبول طلبة الصف الاول الاساسي

توجيهات لوزير الأوقاف محمد الخلايلة

الخميس، 31-12-2020 08:20 م

انتشار واسع للجيش على مداخل المحافظات الاردنية

1220202416156966370795


الوكيل الاخباري - بدأت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بالانتشار على مداخل ومخارج محافظات ومدن المملكة، وتفعيل نقاط الغلق بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة، للحد من انتشار فيروس كورونا وتعزيز الإجراءات الأمنية للمحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، تزامناً مع رأس السنة الميلادية.
اضافة اعلان

وتهدف عملية الانتشار التي بدأت من مساء يوم أمس الأربعاء وتستمر حتى صباح الإثنين المقبل، إلى ضمان تقيد المواطنين بالتعليمات الصادرة وتطبيق شروط السلامة العامة والمتعلقة بأزمة فيروس كورونا (التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات) وتطبيق كل ما يسهم في الحد من انتشار الفيروس، ومساندة الأجهزة الأمنية في تنفيذ الإجراءات الأمنية والوقائية المتبعة، والتي يتم تنفذيها بشكل دوري في كافة المناسبات الوطنية والدينية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
95242e59-856c-4e9f-b6a2-d6e2d3ff5dc6

الحكومة تمدد إعفاءات الشقق والأراضي ومعاملات الانتقال والتخارج

9c7b113b-ef17-42a3-a501-5efcb43af49d

الحكومة تسحب 38 تشريعاً من مجلس الأمة

12202020154543803365294

توضيح حول صدور قرار بتفعيل حبس المدين

12202030203950244272045

قرار لمجلس الوزراء

main_image5de912d371dcb

تعليمات قبول طلبة الصف الاول الاساسي

1220208152839870863520

توجيهات لوزير الأوقاف محمد الخلايلة

أخبار متعلقة
1220202912405722278647

لماذا تعطل تطبيق واتساب في الاردن ؟

1220202816628340051980

العثور على فتاة متوفية داخل منزلها في الزرقاء

main_image5fe25c173b1df

القبض على سائق جرافة وشخص اعتديا على سور مقبرة الرصيفة !

12202014191537234478123

توضيح حول الحظر الشامل في المملكة

1220209155123689619763

العثور على جثة في اربد

حظر

الجيش يواصل تنفيذ خطة الحظر الشامل