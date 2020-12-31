انتشار واسع للجيش على مداخل المحافظات الاردنية

الوكيل الاخباري -

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بدأت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بالانتشار على مداخل ومخارج محافظات ومدن المملكة، وتفعيل نقاط الغلق بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة، للحد من انتشار فيروس كورونا وتعزيز الإجراءات الأمنية للمحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، تزامناً مع رأس السنة الميلادية.وتهدف عملية الانتشار التي بدأت من مساء يوم أمس الأربعاء وتستمر حتى صباح الإثنين المقبل، إلى ضمان تقيد المواطنين بالتعليمات الصادرة وتطبيق شروط السلامة العامة والمتعلقة بأزمة فيروس كورونا (التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات) وتطبيق كل ما يسهم في الحد من انتشار الفيروس، ومساندة الأجهزة الأمنية في تنفيذ الإجراءات الأمنية والوقائية المتبعة، والتي يتم تنفذيها بشكل دوري في كافة المناسبات الوطنية والدينية.