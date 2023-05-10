الأربعاء 10-05-2023
الوكيل الاخباري

كتيبة المدرعات الثانية الملكية تنفذ تمريناً أمنياً

انخفاض أسعار النفط عالمياً

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

انتهاء الأجواء الخماسينية المغبرة اعتباراً من اليوم

الاحتلال يقتحم أريحا ومخيم عقبة جبر

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين - اسماء

استقرار أسعار الذهب عالمياً

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الإمارات تدين الغارات الإسرائيلية في غزة

شهيدان برصاص الاحتلال في قباطية جنوب جنين

الأربعاء، 10-05-2023 07:51 ص

انتهاء الأجواء الخماسينية المغبرة اعتباراً من اليوم

وو


الوكيل الإخباري - تنتهي اليوم الأربعاء الموافق 10 أيار الأجواء الخماسينية والتي استمرت لخمس شهور من الاعتدال الربيعي 21 مارس.

اضافة اعلان


وتتسم المنخفضات الخماسينية بتركيز الغبار في الأجواء والمحمول من الصحراء الافريقية.


وتعتبر المنخفضات الخماسينية عبارة عن انخفاض بقيم الضغط الجوي وتتشكل في مناطق صحراء الجزائر شرق جبال أطلس المغربية، وتتحرك هذه المنظومة من الضغط الجوي المنخفض مسرعة عبر صحراء ليبيا ومصر مباشرة نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط ومنطقة بلاد الشام.


ويبدأ الطقس بعد انتهاء الاجواء الخماسينية بالاستقرار اكثر ، ومزيد من الارتفاع على درجات الحرارة ، إضافة الى صفاء الاجواء .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
لالالا

كتيبة المدرعات الثانية الملكية تنفذ تمريناً أمنياً

0L5A1045

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

وظائف

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين - اسماء

w

بمشاركة ولي العهد.. كتيبة المدرعات الثانية الملكية تنفذ تمرينا أمنيا

e

وزير الصحة ينعى وزير الصحة الأسبق الدكتور عارف البطاينة

wwww

الوزير الأسبق الدكتور عارف البطاينة في ذمة الله