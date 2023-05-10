انتهاء الأجواء الخماسينية المغبرة اعتباراً من اليوم

الوكيل الإخباري - تنتهي اليوم الأربعاء الموافق 10 أيار الأجواء الخماسينية والتي استمرت لخمس شهور من الاعتدال الربيعي 21 مارس.

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وتتسم المنخفضات الخماسينية بتركيز الغبار في الأجواء والمحمول من الصحراء الافريقية.



وتعتبر المنخفضات الخماسينية عبارة عن انخفاض بقيم الضغط الجوي وتتشكل في مناطق صحراء الجزائر شرق جبال أطلس المغربية، وتتحرك هذه المنظومة من الضغط الجوي المنخفض مسرعة عبر صحراء ليبيا ومصر مباشرة نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط ومنطقة بلاد الشام.



ويبدأ الطقس بعد انتهاء الاجواء الخماسينية بالاستقرار اكثر ، ومزيد من الارتفاع على درجات الحرارة ، إضافة الى صفاء الاجواء .