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الأحد، 13-06-2021 11:59 ص

انتهاء التسجيل لرياض الأطفال بالمدارس الحكومية

سجلات-إدارة-رياض-الأطفال


الوكيل الاخباري- انتهت في وزارة التربية والتعليم، مرحلة تقديم طلبات الأهالي لتسجيل أبنائهم في رياض الأطفال للمستوى الثاني (KG2)، بحسب ما أكد مدير إدارة التعليم في الوزارة سامي المحاسيس، مشيرا إلى أن "الإعلان عن الأطفال المقبولين في هذه المرحلة سيكون قبل بدء الدوام للعام الدراسي المقبل بأسبوعين".
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وتوقّع المحاسيس، "قبول من من 60 إلى 65 ألف طفل في رياض الأطفال الحكومية ضمن الطاقة الاستيعابية على اعتبار أن هذه المرحلة غير إلزامية، وليست شرطا للقبول في الصف الأول الأساسي".

"انتهت عملية التسجيل، وسيتم النظر في قبول الأطفال، من خلال تشكيل لجنة برئاسة مديرة المدرسة وعضوية كل من معلمة الروضة، ومعلمتين من اللواتي يسكنّ في منطقة محيط المدرسة، وممثل عن قسم التعليم العام في المديرية المعنية، وممثل عن المجتمع المحلي"، بحسب مدير إدارة التعليم.

وأضاف أن القبول في رياض الأطفال في المدارس الحكومية يحدد حسب أولويات؛ هي الأطفال الأشد فقرا، ويرفق ولي أمر الطفل الوثائق التي تثبت ذلك، والأطفال الأقرب سكنا للمدرسة المعنية، ثم أبناء المعلمات والعاملات في المدرسة بما لا يزيد على 20% من مجموع الأطفال المقبولين".

الوزارة، كانت قد أوعزت بقبول الأطفال من مواليد 1 كانون الثاني/ يناير 2016 وحتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2016، وفق تعليمات واشتراطات رياض الأطفال الحكومية.

ويبلغ العدد الكلي للأطفال من مواليد عام 2016، 213446، مقسمين على 181811 أردنيا، و31635 من جنسيات أخرى، بحسب إحصاءات دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وبين أن "الحد الأعلى للقبول في الشعبة الواحدة هو 25 طالبا وبحسب الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة وفق اشتراطات صحية منها التباعد الجسدي بين الطلاب"، لافتا النظر إلى أن "عملية التسجيل مستمرة حتى 10 حزيران/يونيو المقبل، وتتحمل مديرة المدرسة مسؤولية أي مخالفة لهذا السن للتسجيل في الروضة".

 




 

 


 

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