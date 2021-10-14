الخميس 14-10-2021
الوكيل الاخباري

الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان

توجه لإعطاء جرعة معززة للكوادر الطبية

حداد عام في لبنان الجمعة على أرواح ضحايا اشتباكات بيروت

الجيش اللبناني يعلق على أحداث بيروت

الأردن يشارك بندوة حوار الأديان وترشيد الاختلاف في التعامل مع الآخر بقطر

انطلاق فعاليات مهرجان العلوم للأطفال واليافعين

حقيقة وفاة الفنان عادل إمام

الجامعة الهاشمية تحقق مراكز متقدمة في تصنيف التايمز العالمي

أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية - رابط

بيان حكومي بشأن الاحداث في لبنان

الخميس، 14-10-2021 08:13 م

انطلاق فعاليات مهرجان العلوم للأطفال واليافعين

eee


الوكيل الاخباري - انطلقت، مساء اليوم الخميس، في ساحة الكلية العلمية الاسلامية (مبنى البنات) بعمان، فعاليات مهرجان العلوم 2021 للأطفال واليافعين، والذي تنظمه مكتبة درب المعرفة للأطفال واليافعين في مؤسسة عبد الحميد شومان.

ويهدف المهرجان، الذي تستمر فعالياته لغاية 18 من شهر تشرين الثاني المقبل، ويستهدف الفئات العمرية (3-6)، (7–11)، (12–16)، إلى تسليط الضوء على الكتب العلمية الموجودة في المكتبة . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020217161559588959497

توجه لإعطاء جرعة معززة للكوادر الطبية

10202113154346804492153

الأردن يشارك بندوة حوار الأديان وترشيد الاختلاف في التعامل مع الآخر بقطر

920212405230919347651

الجامعة الهاشمية تحقق مراكز متقدمة في تصنيف التايمز العالمي

9

أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية - رابط

رئاسة

بيان حكومي بشأن الاحداث في لبنان

وزارة التربية والتعليم

تربية الأغوار الشمالية تحتفل بيوم المعلم

أخبار متعلقة
الصفدي

الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني

464f9ad6-7632-46b2-9a54-146f4bf41576

أولياء أمور أطفال التوحد يتضامنون مع الطفل سيف

d

العلوم الإسلامية تستكمل إجراءات العودة الآمنة للتعليم الوجاهي

920213017244279793335

الأوقاف توافق على 10 مراكز قرآنية لـ جمعية المحافظة على القرآن

920212993310523708144

الأوقاف تنظم ورشة عن مكافحة المخدرات والفكر المتطرف لأئمة اقليم الشمال

9202172367705683602

الخصاونة: الجلوة كانت لها ظروفها وطُبّقت لغايات