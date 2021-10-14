انطلاق فعاليات مهرجان العلوم للأطفال واليافعين

الوكيل الاخباري - انطلقت، مساء اليوم الخميس، في ساحة الكلية العلمية الاسلامية (مبنى البنات) بعمان، فعاليات مهرجان العلوم 2021 للأطفال واليافعين، والذي تنظمه مكتبة درب المعرفة للأطفال واليافعين في مؤسسة عبد الحميد شومان.



ويهدف المهرجان، الذي تستمر فعالياته لغاية 18 من شهر تشرين الثاني المقبل، ويستهدف الفئات العمرية (3-6)، (7–11)، (12–16)، إلى تسليط الضوء على الكتب العلمية الموجودة في المكتبة .

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