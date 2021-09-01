انطلاق معرض عمان الدولي للكتاب 2021 في 23 أيلول الجاري

الوكيل الاخباري - تنطلق تحت الرعاية الملكية السامية، في 23 أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته (20) الذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة، وأمانة عمان الكبرى ضمن احتفالات المملكة بمئوية تأسيس الدولة الأردنية.



وتشارك في المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى الثاني من تشرين الأول المقبل في قاعة عمان الدولي للسيارات- طريق المطار، 360 دار نشر محلية وعربية ودولية من 20 دولة .

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