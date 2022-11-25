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الجمعة، 25-11-2022 12:40 م

انطلاق "مهرجان الأردن لأفلام الأطفال" بدورته الأولى

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الوكيل الاخباري- انطلقت مساء الخميس، فعاليات الدورة الأولى من "مهرجان الأردن لأفلام الأطفال" الذي تنظمه الهيئة الملكية للأفلام على مسرح الرينبو، ويستمر لأربع أيام بمشاركة 18 فيلما موجها للأطفال فوق سن ست سنوات ما بين الروائي الطويل والقصير.اضافة اعلان


وقال مدير عام الهيئة الملكية للأفلام، مهند البكري، في حفل الافتتاح الذي تميز بحضور حشد من الأطفال المهتمين بالسينما، إن الهيئة تدرك أهمية تأثير السينما على الأطفال بسن مبكرة، مضيفا: "جاء استحداث المهرجان استكمالا لبرنامج الأفلام الذي تقيمه في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومشروع قافلة أفلام الأطفال الذي يجول الأردن ويعرض أفلاما وبرامج تدريبية للأطفال".

وبدأت فعاليات المهرجات بعرض الفيلم الهولندي الروائي الطويل "جاكي وأوبيين"، وهو أحد الأفلام الأربعة الطويلة إلى جانب أفلام: "جيم بوتن" من ألمانيا، "قلب الفراشة" من ليتوانيا، و"مرافقو الذئاب" من إيرلندا.

 




 

 


 

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