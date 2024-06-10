انعقاد منتدى الأعمال الأول بين الاتحاد الأوروبي والأردن في عمّان الثلاثاء

الوكيل الاخباري-

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يعقد في العاصمة عمّان الثلاثاء، منتدى الأعمال الأول بين الاتحاد الأوروبي والأردن، تحت رعاية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد.ويهدف المنتدى الذي تنظمه بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بالتعاون مع وزارة الاستثمار، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والأردن.وكانت وزير الاستثمار خلود السقاف قد قالت إن "منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي والأردن يعد حدثا محوريا يؤكد التزام الأردن بتعزيز بيئة صديقة للأعمال وجاذبة للاستثمار الأجنبي."وأضافت السقاف أنه "من خلال التعاون الوثيق مع شركائنا الأوروبيين، نحن ملتزمون بفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي والابتكار، الأمر الذي من شأنه أن يضع الأردن كمركز رئيسي للاستثمار في المنطقة."من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي كاتزيسافاس، إن "منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي والأردن هو شهادة على العلاقة المتينة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، المبنية على رؤية مشتركة للازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة. وسيسمح المنتدى للشركات الأردنية والأوروبية، وكذلك الشركاء، بعرض منتجاتهم وخدماتهم، وتوفير مساحة لتطوير الحوار بين المنشآت التجارية."