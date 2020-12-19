السبت 19-12-2020
الوكيل الاخباري

بتوجيهات ملكية .. تسليم مساكن لأسر اردنية

اجراءات حكومية هامة قبل نهاية العام

تجارة الأردن : الركود يخيم على قطاع الألبسة والأحذية

بعد تغيير موعد صرفها .. ترقب لاستلام الرواتب

انقلاب مفاجئ على حالة الطقس بالمملكة

توضيح حكومي حول عودة الطلبة إلى المدارس

وفيات السبت 19/12/2020

أسعار الذهب السبت 19/12/2020

بدء تقديم طلب للحصول على الدعم النقدي - رابط

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

السبت، 19-12-2020 01:50 م

بتوجيهات ملكية .. تسليم مساكن لأسر اردنية

-1514716960


الوكيل الاخباري - تسلّمت 28 أسرة عفيفة في منطقتي باعون بمحافظة عجلون، والمشارع بمحافظة إربد، اليوم السبت، مساكنها الجديدة، ضمن المبادرة الملكية لإسكان الأسر العفيفة، التي جاء إنشاؤها تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقاءات جلالته التواصليّة مع أبناء ووجهاء المحافظتين.
اضافة اعلان

وتستهدف مبادرة مساكن الأسر العفيفة التي أُطلقت بتوجيهات ملكيّة عام 2005، وشملت جميع محافظات المملكة، توفير الحياة الكريمة للأسر المستفيدة التي تُعد الأكثر عوزاً واستحقاقاً، ويجري اختيارها وفق أُسس تراعي تحقيق العدالة والشفافيّة التي تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعيّة، وبحسب أعلى المواصفات الهندسية والفنيّة.

ورغم الظروف الاستثنائيّة، التي تمر بها المملكة حالياً بسبب جائحة كورونا، فإنه وبتوجيهات مُباشرة من جلالة الملك، يجري وبشكل دوري توزيع الوحدات السكنية المجهّزة بالكامل على الأسر المستفيدة من هذه المبادرة في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً لخُطة عمل تأخذ بالاعتبار تأمين الأسر العفيفة التي تقطن في بيوت لا تتوفر فيها الظروف الملائمة، بمساكن جديدة تجد فيها الراحة والسكينة والاستقرار.

وسلّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة مُتابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، مفاتيح المساكن الجديدة للأُسر المستفيدة، بحضور وزيري الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، والتنميّة الاجتماعيّة أيمن المفلح، ومحافظا عجلون وإربد.

كما جالوا في المساكن الجديدة التي جرى تأثيثها وتزويدها بمختلف المُستلزمات المنزليّة والأجهزة الكهربائيّة اللازمة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fdde5917ad60

الصفدي ونظيريه المصري والفلسطيني يعقدون اجتماعا تشاوريا

12202016172837740395878

اجراءات حكومية هامة قبل نهاية العام

1220201714378192667911

تجارة الأردن : الركود يخيم على قطاع الألبسة والأحذية

6d33622a-3283-45bd-a1d1-b530b100c308

تعرف على كمية الأمطار التي دخلت السدود حتى الآن

b17d3d799b5a059b2b1b44d59f451e9a

بعد تغيير موعد صرفها .. ترقب لاستلام الرواتب

unnamed

الأمير مرعد يلتقي وزير التعليم العالي

أخبار متعلقة
11202025191742986063020

محافظ عجلون يدعو لمساندة جهود مكافحة كورونا

1020205102611688262014

الحكومة تكشف عن دعم نقدي جديد للأسر الفقيرة والمحتاجة

122020320535656657006

زراعة عجلون تدعو لاستثمار مياه الامطار لخدمة القطاع الزراعي

5f42d8c5505f2

تعليق دوام مالية عجلون ليومين

11202030185628564606830

سمو ولي العهد يعزي بوفاة العضايلة

11202028205613832943397

462 مصابا بكورونا في العناية الحثيثة