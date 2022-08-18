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الخميس، 18-08-2022 03:12 م

بحث إقامة فندق سياحي تراثي في السلط

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري مع مساعد مدير جمعية الفنادق الأردنية مصطفى كعوش إمكانية الاستثمار في السلط من خلال إقامة فندق سياحي تراثي في وسط المدينة، وضمن المسار السياحي في مبنى قائم تعود ملكيته للبلدية، وذلك بعد إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي.

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واستعرض الحياري وكعوش خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس، الإمكانيات والأسباب المشجعة لإقامة الفندق والإطلاع على المخططات والتصاميم الأولية.


وأكد الحياري أن البلدية تبذل جهودا لجذب الاستثمارات وإقامة المشاريع الاستثمارية التنموية التي ستساهم في التخفيف من نسب البطالة وتحسين الواقع السياحي للمدينة.


 




 

 


 

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