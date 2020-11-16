بحث ابتعاث طلبة أردنيين لدراسة تخصصات جديدة في أمريكا

الوكيل الاخباري -

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بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس لدى لقائه اليوم الاثنين السفير الأميركي في عمان هنري ووستر إمكانية ابتعاث طلبة أردنيين للدراسة في تخصصات جديدة في الجامعات الأميريكية.وناقش الطرفان خلال اللقاء الذي حضره المستشار الثقافي والإعلامي في السفارة الأميركية أدرين نتزمان آليات تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التعليم العالي خصوصا التعليم الإلكتروني "التعلم عن بعد" وتبادل الخبرات الاكاديمية في مجال التخصصات الجامعية الجديدة التي جرى استحداثها في الجامعات الأردنية، والتي تلبي احتياجات سوق العمل.