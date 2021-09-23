بحث التعاون الأردني البولندي بمجالات الطاقة المتجددة والمدن الذكية

الوكيل الإخباري - بحثت الهيئة العربية للطاقة المتجددة مع وفد بولندي، التعاون المشترك بمجالات الطاقة المتجددة والمدن الذكية والشبكات الذكية والسيارات الكهربائية.

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جاء ذلك خلال لقاء أمين عام الهيئة المهندس محمد الطعاني، بنائب وزير الخارجية البولندية بافاو يابوونسكي، بحضور السفير البولندي في عمان لوتسيان كاربينسكي وأعضاء من المكتب التنفيذي للهيئة من الدول العربية.



وبحسب بيان صدر عن الهيئة، اليوم الخميس، ناقش الطرفان وضع خريطة طريق لضمان تحقيق إنجازات عملية وعلمية، وخصوصا إنشاء تعاون مشترك بين شركات الطاقة المتجددة بين بولندا والأردن.



وأكد الطعاني الاهتمام العالمي بتعزيز التعاون مع الأردن والذي يعد بوابة للاستثمار للعديد من الدول العربية، لما تتمتع به من مميزات عديدة من الكفاءات الفنية المدربة والبنية التحتية، موضحا أن الموقع الجغرافي للأردن هو الأساس للربط الكهربائي بين كل دول الشرق الأوسط، وخصوصا الطاقة المتجددة ونقل مصادر الطاقة.



وأضاف أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر للطاقة المتجددة في بولندا خلال شهر نيسان من العام المقبل، وبحضور ممثلين من عدة دول عربية، وعمل مشروعات مشتركة للتدفئة والتبريد بالطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالأردن.



وأكد رئيس الوفد البولندي أهمية التعاون مع الأردن بمجالات متعددة للدور الكبير والمحوري للأردن في مجالات اقتصادية كثيرة متعددة بالطاقة والاقتصاد والزراعة والصناعية والسياحة.



وأشاد رئيس الوفد البولندي بدور الأردن الكبير بالمنطقة في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة والتقليل من التغيير المناخي.

وتطرق رئيس غرفة تجارة الأردن وعضو المكتب التنفيذي للهيئة العربية الطاقة المهندس نائل الكباريتي، الى آفاق التعاون المشترك بمجالات متعددة وخصوصا زيادة التبادل التجاري بين الدولتين وتنشيط عجلة التعاون والاستثمار المشترك بمجالات الطاقة والاقتصاد، إضافة إلى وضع خريطة طريق للتعاون المشترك بجميع المجالات التجارية بين البلدين.