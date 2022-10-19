بحث التعاون الأكاديمي بين اليرموك ومعهد الدوحة للدراسات العليا

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، مع وفد من معهد الدوحة للدراسات العليا في دولة قطر برئاسة الدكتور حمود عليمات، سبل تعزيز العلاقات الأكاديمية والثقافية والعلمية بما يخدم مسيرة الجامعة والمعهد.



وأشار مساد إلى اعتزاز الجامعة بعلاقاتها مع مختلف الجامعات والهيئات الأكاديمية العربية، وفي مقدمتها معهد الدوحة للدراسات العليا، خصوصا وأنهما يرتبطان باتفاقية تعاون في مجال استقبال المعهد لطلبة في الدراسات العليا من خريجي جامعة اليرموك.

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