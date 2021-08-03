بحث التعاون الأكاديمي بين جامعتي مؤتة والأنبار العراقية

الوكيل الاخباري -

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بحث رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان ورئيس جامعة الأنبار العراقية الدكتور مشتاق طالب الندا اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي سبل التعاون الاكاديمي والعلمي وتبادل الخبرات بين الطرفين.وأكد عوجان خلال اللقاء الذي تم بتنسيق من المستشار الثقافي في السفارة العراقية الدكتور وسيم فاضل التميمي وحضره عمداء شؤون الطلبة وعدد من المعنيين بالعلاقات الدولية والشؤون الطلابية من الجانبين رغبة الجامعة بالانفتاح على الجامعات العربية والعالمية وتطوير علاقاتها الأكاديمية والعلمية معها .