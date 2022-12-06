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الثلاثاء، 06-12-2022 11:23 م

بحث التعاون بين اليرموك والأوربية للأبحاث النووية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، ومستشار المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مارتن غاستال، سبل التعاون بين الجانبين.

واكد مساد، اهتمام اليرموك بالتعاون مع المنظمة الأوروبية في مجالات العلوم الفيزياء والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، من خلال الاشتراك شبكة أبحاثها ما يمكن أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من إجراء في العديد من المجالات المبتكرة كالبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والعلوم والفيزيائية والهندسة، لافتا إلى إمكانية التعاون مع المنظمة لإنشاء برنامج دكتوراه مشترك في مجال الفيزياء.

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