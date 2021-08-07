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السبت، 07-08-2021 02:31 م

بدء العمل بأمر الدفاع 32 بالمؤسسات التعليمية خلال أيام

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توضيحية


الوكيل الإخباري - دخل أمر الدفاع 32، حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس المنصرم ، حيث ينظم عمل الأفراد في منشآت القطاعين العام والخاص وبعض المهن، للفئات التي لم تتلقَ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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وتسري أحكام البنود (أنقر هنا) بالمؤسسات التعليمية من أمر الدفاع 32 اعتبارا من 15 آب/ أغسطس 2021، لكن تسري الأحكام على العاملين في القطاع الخاص اعتبارا من الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل. 


يشار أن رئيس الوزراء، بشر الخصاونة ، أصدر أمر الدفاع (32) في 17 تموز/ يوليو، ليتم العمل فيه ابتداء من الخميس الماضي ، حيث أصدر أول أمر دفاع بسبب جائحة كورونا رقم 13 لسنة 1992 بتاريخ 3/18/ 2020.

 




 

 


 

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