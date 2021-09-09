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الخميس، 09-09-2021 04:37 م

بدء تشغيل محطة الطاقة الشمسية لبلدية معدي الجديدة

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الوكيل الإخباري - بدأت بلدية معدي الجديدة، اليوم الخميس، بالعمل بنظام الطاقة الشمسية بعد تشغيلها وبقدرة 1 ميغا واط بالساعة.

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وقال رئيس لجنة البلدية المهندس أنس الساكت إن النظام سيوفر أكثر من 90 بالمئة من فاتورة الطاقة الكهربائية للبلدية ومناطقها وإنارة الشوارع، والبالغة تكلفتها 300 ألف دينار سنويا.


وأضاف الساكت أن المشروع الذي أقيم على أرض مساحتها 6 دونمات تعود ملكيتها للبلدية، وجرى تمويله من الحكومة الكندية ضمن مشروع "التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة" (seed)، ستستفيد منه مناطق معدي وأبو الزيغان ومثلث العارضة ومنطقة ظهرة الرمل، مبينا أن الوفر في فاتورة الطاقة سينعكس إيجابيا على موازنة البلدية لتحسين الخدمات لسكان مناطق البلدية.

 

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