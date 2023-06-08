بدء دورة حزم اليافعين في المراكز الشبابية في البلقاء

الوكيل الاخباري - بدأت في المراكز الشبابية في مديرية شباب البلقاء اليوم الخميس، دورة حزم اليافعين التي تنفذها وزارة الشباب بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).



وقال مدير شباب البلقاء عدنان العجارمة، إن البرنامج التدريبي سينفذ في 16 مركزاً شبابياً في المحافظة، مبيناً أن البرنامج يهدف إلى تطوير قدرات اليافعين واليافعات بما يضمن تنمية مهارتهم المشتركة بفاعلية في مجتمعاتهم المحلية وأحداث التغيير الإيجابي .

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