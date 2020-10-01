الخميس 01-10-2020
الوكيل الاخباري

بدء سريان قرار عزل مخيم البقعة ومناطق في الزرقاء

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الخميس، 01-10-2020 05:57 ص

بدء سريان قرار عزل مخيم البقعة ومناطق في الزرقاء

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - بدأ في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس سريان قرار عزل مخيّم البقعة في محافظة البلقاء، بالإضافة إلى جزء من منطقة البتراوي والزرقاء الجديدة في محافظة الزرقاء، وفرض حظر التجوّل الشامل في هذه المناطق ولمدّة أسبوع، نظراً لسوء الحالة الوبائيّة فيهما.

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بالتزامن مع ذلك تم تفويض محافظي البلقاء و الزرقاء باتخاذ القرارات اللازمة لدخول سلاسل التوريد وإصدار التصاريح اللازمة عند الضرورة، والتعامل مع الحالات الإنسانيّة والطارئة في المنطقتين.


وحول مناطق العزل في مدينة الزرقاء قال رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني إن العزل يشمل مناطق شارع الكرامة وشارع مكة المكرمة "36" ولغاية شارع الملكة نور "شارع المصفاة"، مشيراً إلى أن هذه المناطق تضم ما يزيد على 40 الف نسمة تقريبا .


 




 

 


 

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