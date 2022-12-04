بدء عروض أيام الفيلم الكوري الأحد المقبل

الوكيل الاخباري - تبدأ مساء يوم الأحد المقبل في عمان عروض "أيام الفيلم الكوري" بتنظيم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام وبالتعاون مع سفارة الجمهورية الكورية في الأردن.



ووفقا لبيان صادر عن الهيئة، اليوم الأحد، فإن العروض التي تستمر 3 أيام تشتمل على أفلام؛ الدراما والإثارة "الهروب من مقديشو" أخراج ريو سيونغ-وان، وناطق بالكورية مع ترجمة إلى العربية، وإنتاج 2021، والأثارة البوليسي "الجولة" إخراج لي سانغ-يونغ، وناطق بالكورية مع ترجمة إلى العربية، وإنتاج عام 2022.

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