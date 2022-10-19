بدء فعاليات مؤتمر الشباب المحلي الثاني للتغير المناخي

الوكيل الإخباري - بدأت في عمان، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر الشباب المحلي الثاني للتغير المناخي، بحضور وزيري الشباب محمد النابلسي، والبيئة معاوية الردايدة.

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ويهدف المؤتمر (LCOY)، الذي نظم بالشراكة بين وزارتي الشباب والبيئة ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بالأردن وهيئة أجيال السلام، إلى رفع الوعي المجتمعي بالتغيرات المناخية وإشراك الشباب في إيجاد الحلول الممكنة لمواجهة التغيرات المناخية.



وأتاح المؤتمر لحوالي 100 شاب وشابة من المهتمين بالعمل المناخي، الفرصة لتبادل الآراء والنقاشات مع خبراء ومختصين في المناخ والبيئة، ثم عرض مقترحاتهم وحلولهم على صنّاع القرار المحليين والدوليين.



ويعد مؤتمر الشباب المحلي الثاني للتغير المناخي، نقطة انطلاق للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27)، الذي سيُعقد الشهر المقبل في مصر.



ويشتمل المؤتمر، الذي يستمر يومين، على عدة محاور منها: تأثير التغير المناخي على الشباب في الأردن، والعمل المناخي بقيادة الشباب، والمؤتمر المحلي لمؤتمر الأطراف "الآمال والتطلعات: ما هي النتائج المتوقعة".



كما تتضمن فعاليات المؤتمر، حلقة نقاشية حول التثقيف المناخي وإشراك الشباب، وأخرى تفاعلية عن "التغير المناخي – الوضع العالمي الحالي وجهود التخفيف من الآثار والتكيف"، وورشات حول التحديات والثغرات، وتطوير السياسات، وكسب التأييد للعمل المناخي.