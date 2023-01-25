بعد رصد تجاوزات بامتحان مزاولة التمريض.. توصية بحرمان 3 طلاب لمدة سنة

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أوصت لجنة التحقيق في التجاوزات التي وقعت أثناء امتحان مزاولة مهنة التمريض الذي عقد مؤخرا، بحرمان 3 طلاب لمدة سنة واحدة وحرمان 4 طلاب لدورة واحدة، وفق مدير مديرية التمريض في وزارة الصحة الدكتور نضال النسور.

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وقال النسور لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة أوصت بإعادة عقد الامتحان نظرا لتأثير التجاوزات على سير الامتحان، وأن التوصيات بانتظار تصديق وزير الصحة عليها قبل اعتمادها، لافتا إلى أنه سيتم عقد الامتحان الجديد في غضون أسبوعين.

وأضاف أن الامتحان سيعقد في كلية رفيدة الإسلامية وهي تابعة لوزارة الصحة، فيما شارك بالامتحان نحو 960 طالبا وطالبة من أصل 1060 سجلوا للتقدم للامتحان.



وأشار النسور إلى أن امتحان مزاولة التمريض لا يمكن التهاون به لأنه يتعلق بسلامة وصحة المرضى، مشددا على أن الوزارة لن تسمح بوقوع أي تجاوزات دون اتخاذ أي إجراءات رادعة تضمن تقديم أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين في المستشفيات.



وبيّن أن امتحان مزاولة التمريض يتقدم له طلاب دبلوم كليات المجتمع الراغبين بمزاولة مهنة ممرض مشارك، موضحا أن النجاح في هذا الامتحان والحصول على الشهادة شرط للعمل بالمستشفيات في داخل وخارج الأردن.



وكانت رصدت وزارة الصحة مؤخرا وجود تجاوزات خلال امتحان مزاولة التمريض.