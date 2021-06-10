الخميس 10-06-2021
الوكيل الاخباري

بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازة سـنـوية ابتداءً من الاحد

الحكومة : إعادة تفعيل المخالفات بشكل أكبر

مصدر لـ الوكيل : لم يتم تأجيل أقساط القروض في البنوك

الخصاونة يزور منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية

اتحاد نقابات العمال يؤكد ضرورة تلقي القطاعات لقاح كورونا

الأوبئة لـ الوكيل : احتمالية أن تكون إحدى إصابات كورونا أمس متحورا هنديا

صفعة ماكرون.. مفاجأة بشأن مصير الفاعل

رئيس الوزراء: في ذكرى الثورة العربيّة الكُبرى ويوم الجيش هاماتُنا تطالُ العُلا

أمانة عمان تستكمل أعمال منطقة تقاطع السابع الجمعة

التنمية: ضبط 1410 متسولا خلال أيار الماضي

الخميس، 10-06-2021 12:54 م

بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازة سـنـوية ابتداءً من الاحد

الموقع


الوكيل الاخباري - سيتوقف برنامج ' الوكيل ' الذي يبث عبر اثير اذاعة القوات المسلحة الاردنية " راديو هلا " الذي يقدمه الاعلامي محمد الوكيل بدءاً من تاريخ  ١٣ /٦  حتى تاريخ  ٤/ ٧ وذلك بسبب الإجازة السنوية للزميل الوكيل.
اضافة اعلان

في الوقت الذي يستمر فيه معدو البرنامج في عملهم وتلقي الايميلات و الفاكسات و الاتصالات ، في متابعة لقضايا المواطنين الكرام حرصا على مصلحة الوطن والمواطن .

يذكر انه وفقا لإحصائيات رسمية ، حظي "برنامج الوكيل" على أعلى نسبة استماع في الاردن منذ سنوات، من حيث عدد المستمعين والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي .

واستطاع الإعلامي محمد الوكيل أن يسطر قصص نجاح ما يزال صداها يتردد على الساحتين العربية والمحلية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ffff

الحكومة : إعادة تفعيل المخالفات بشكل أكبر

رات

مصدر لـ الوكيل : لم يتم تأجيل أقساط القروض في البنوك

d326a425-92f9-4d1d-a2aa-bf774672e3cb

الخصاونة يزور منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية

عامل

اتحاد نقابات العمال يؤكد ضرورة تلقي القطاعات لقاح كورونا

حجاوي الوكيل

الأوبئة لـ الوكيل : احتمالية أن تكون إحدى إصابات كورونا أمس متحورا هنديا

خصاونة2

رئيس الوزراء: في ذكرى الثورة العربيّة الكُبرى ويوم الجيش هاماتُنا تطالُ العُلا

أخبار متعلقة
ww

الملك ينعم بوسام مئوية الدولة على كوكبة من الأردنيين

ssss

مباشر: احتفال القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمناسبة الذكرى الأولى لمئوية تأسيس الدولة الأردنية

620217165928543012479

القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تحتفل بالأعياد الوطنية الأربعاء

ارادة

إرادات ملكية سامية