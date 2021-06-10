بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازة سـنـوية ابتداءً من الاحد

الوكيل الاخباري -

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سيتوقف برنامج ' الوكيل ' الذي يبث عبر اثير اذاعة القوات المسلحة الاردنية " راديو هلا " الذي يقدمه الاعلامي محمد الوكيل بدءاً من تاريخ ١٣ /٦ حتى تاريخ ٤/ ٧ وذلك بسبب الإجازة السنوية للزميل الوكيل.في الوقت الذي يستمر فيه معدو البرنامج في عملهم وتلقي الايميلات و الفاكسات و الاتصالات ، في متابعة لقضايا المواطنين الكرام حرصا على مصلحة الوطن والمواطن .يذكر انه وفقا لإحصائيات رسمية ، حظي "برنامج الوكيل" على أعلى نسبة استماع في الاردن منذ سنوات، من حيث عدد المستمعين والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي .واستطاع الإعلامي محمد الوكيل أن يسطر قصص نجاح ما يزال صداها يتردد على الساحتين العربية والمحلية.