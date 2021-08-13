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الجمعة، 13-08-2021 09:52 م

بلاغ حكومي مرتقب لتحسين أوضاع الأردنيين

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الوكيل الإخباري - تعتزم الحكومة ، إصدار بلاغ رسمي ، على ضوء ما صرّحت به المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في وقت سابق .

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التصريح ، يتعلّق بإطلاق برنامج مرتبط ببرنامج استدامة يحمل اسم "تعافي" خلال الفترة المقبلة وستحدد آليات الدعم الجديدة في بلاغ قريب، وفق الناطق باسم المؤسسة شامان المجالي، الأربعاء المنصرم.

البرنامج الجديد سيدعم 30% من كامل أجر العامل مقابل التزام المنشأة بدفع 70% من الأجر، مع تأكيده على حصول العامل على أجره بالكامل.

وأوضح المجالي ، أن نسبة 30% تضم نسبة دعم العامل وهي 25% إضافة إلى دعم المنشأة بنسبة 5% من الأجر.

يذكر أن مؤسسة الضمان الاجتماعي أطلقت برنامج "استدامة" لدعم العاملين في القطاعات الأكثر تضررا خلال جائحة كورونا.

 


 




 

 


 

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