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الثلاثاء، 24-11-2020 01:56 م

بلاغ صادر عن رئيس الوزراء بشأن رواتب الموظفين

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الوكيل الإخباري- أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، بلاغ الموازنة العامة وموازانات الوحدات الحكومية لعام 2021.

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ويتوقع بلاغ موازنة 2021 يتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 2.5%، وبلوغ التضخم مستوى 1.3%، وارتفاع الصادرات الوطنية 6.5% للعام المقبل 2021.


وأكد البلاغ على رصد المخصصات المالية لتغطية زيادة الرواتب المقررة بتاريخ 6 كانون الثاني/ يناير 2020 والزيادة المقررة لرواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة ورصد مخصصات لتغطية زيادة الرواتب بموجب نظام رتب المعلمين.


البلاغ، أكد أيضا عدم رصد أية مخصصات لغايات التعيين على الوظائف الجديدة المحدثة لعام 2021.



 




 

 


 

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