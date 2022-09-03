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السبت، 03-09-2022 02:41 م

بلدية إربد: قطع الكهرباء عن بعض الأحياء بسبب تشغيل المكيفات

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الوكيل الإخباري - أكدت بلدية إربد الكبرى أنها لم تقم بعمليات إطفاء متعمدة لإنارة أي شارع في عدد من الأحياء.

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وقالت البلدية، إن شركة كهرباء محافظة إربد تقوم بمراقبة الأحمال الكهربائية بشكل دائم في مختلف المناطق، وحفاظاً على إدامة الكهرباء في المنازل، ونتيجة لوجود أحمال زائدة على الشبكة بسبب موجة الحر يتم قطع الكهرباء عن بعض خطوط الإنارة في الأحياء التي تشهد أحمالا كبيرة.

 

وأضافت أن هذا القطع يعتبر مؤقتاً وبما يتماشى مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال الكهربائية بسبب تشغيل المكيفات في المنازل.

 

وكانت تلقت بلدية إربد الكبرى بعض الملاحظات الواردة من المواطنين والمتعلقة بإطفاء إنارة الشوارع في عدد من الأحياء.

 




 

 


 

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