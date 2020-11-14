بلدية الرصيفة تشكل فرق طوارىء للتعامل مع المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري - شكلت بلدية الرصيفة، اليوم السبت، فرق طوارىء في جميع مناطق المدينة للتعامل مع المنخفض الجوي المقبل المتوقع تأثيره على المملكة اعتبارا من غد الأحد.

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وقال رئيس البلدية اسامة حيمور، إن كوادر الصيانة مجهزة بجميع المعدات اللازمة للتعامل مع أية تجمعات للأمطار، مشيرا إلى فتح عبارات تصريف المياه خلال الفترة الماضية، وصيانة مجاري الأودية وسيل الزرقاء لاستيعاب مياه الأمطار المتوقعة خلال فصل الشتاء ولمنع فيضان المياه للطرق العامة.



وأهاب حيمور بالمواطنين، الابتعاد عن مجرى السيل وأماكن تجمع مياه الأمطار والمنحدرات، والتقيد بشروط السلامة العامة، والتبليغ عن أي تجمع للمياه على أرقام 0798996666، 0799052212، 0796741766، 0789619791.



