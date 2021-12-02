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الخميس، 02-12-2021 03:23 م

بلدية الطفيلة تستكمل صيانة تصريف مياه الأمطار

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الوكيل الاخباري - استكملت فرق الصيانة الميدانية في بلدية الطفيلة الكبرى، اليوم الخميس، حملات الصيانة والنظافة لتصريف مياه الأمطار ومجاري السيول والاقنية المتاخمة للطرقات الرئيسة والفرعية التي نفذتها في المناطق الإدارية التابعة لها.

وقال رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى نائب محافظ الطفيلة الدكتور اسماعيل الصرايرة، إن تنفيذ هذه الحملات على مدى الاسابيع الماضية جاء لتعزيز مستوى جاهزية البنية التحتية في قصبة الطفيلة لاستقبال فصل الشتاء والتعامل مع الظروف الجوية، مستهدفة مجموعة من النقاط الحرجة والحيوية لتجمعات مياه الأمطار في الشوارع الداخلية والتي جرى معالجتها. 

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