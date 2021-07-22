الخميس 22-07-2021
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الخميس، 22-07-2021 01:22 م

بلدية الكرك تواصل حملات الرقابة والنظافة خلال أيام العيد

الكرك


الوكيل الإخباري - واصلت اللجان الرقابية والصحية في بلدية الكرك الكبرى لليوم الثالث من أيام عيد الأضحى حملات الرقابة والمتابعة والنظافة لديمومة الصحة والسلامة العامة.

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وقال نائب المحافظ رئيس لجنة البلدية الدكتور هاني السورة، أن جميع كوادر البلدية والصحية وطيلة أيام العيد وعلى فترتين صباحية ومسائية تنفذ جولات على كافة الأسواق والمحال التجارية وأماكن بيع وذبح الأضاحي للتأكد من تقيدهم بشروط الصحة والسلامة العامة وأوامر الدفاع. وشدد على أن البلدية وبالتعاون مع الجهات الأخرى حريصة على تطبيق القانون بموجب أوامر الدفاع على كل من يعرض الصحة والسلامة العامة للمواطنين للخطر وانتشار وباء كورونا، مشيراً إلى وجود غرفة عمليات بالبلدية لمتابعة العمل واستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين.


 




 

 


 

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