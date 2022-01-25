بلدية المفرق تعلن جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي

الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية المفرق الكبرى عن جاهزيتها التامة لمواجهة متطلبات الأحوال الجوية السائدة من خلال استعداد كوادرها وآلياتها للتعامل مع الأجواء المرافقة للمنخفض الثلجي المتوقع.



وأوضح رئيس لجنة البلدية الدكتور هاني الشورة أنه تم تجهيز غرفة عمليات تضم كوادر مختصة في البلدية للاستعداد لتقديم أي مساعدة ومتابعة وتتعامل مع ملاحظات المواطنين بأقصى سرعة ممكنة.

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