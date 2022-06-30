السبت 02-07-2022
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الصفدي يؤكد لميقاتي دعم الأردن للبنان
السفير السعودي يقيم إفطارا لشخصيات أردنية - أسماء
الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى
مطالب بجذب استثمارات تنموية في عجلون للحد من الفقر والبطالة
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أخبار الشركات
وصول هيونداي إلنترا هايبرد 2023 الجديدة كلياً إلى الأردن
مجموعة “Humanize” تفوز بجائزة أفضل وكالة لإدارة مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى الشرق الأوسط لعام 2022
HUAWEI nova Y70: الإضافة الأحدث لسلسة HUAWEI nova Y بمزايا تفوق التوقعات
نوادر وانتيكات للبيع على السوق المفتوح
كورونا
كورونا
دراسة تستكشف الفروق بين لقاحات كورونا للحوامل
تونس : الإصابات بفيروس كورونا تعاود الارتفاع ونسبة الحالات الإيجابية تتجاوز 34%
تايلاند..تسجيل أول حالة انتقال كوفيد-19 من قطة إلى إنسان
كورونا يصيب وزير الصحة التايلاندي
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ضمن وقفة ترحم على الطالبة.. جامعة وزملاء ايمان ارشيد يرثونها بكلمات مؤثرة
العيد الثامن والعشرون لميلاد ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
معلومات صادمة عن غاز الكلورين السام الذي تسبب بوفيات حادثة العقبة
بدء أعمال التنقيب عن الذهب والنحاس في جنوب المملكة
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
رجل مرور سعودي يشهر مسدسا لإيقاف مفحط بالقوة - فيديو
100 ألف دولار مكافأة لمن يساعد بالقبض على ملكة العملات الرقمية
مفاجآت جديدة في قضية مقتل مذيعة مصرية
أزهري يُفسر حوادث القتل الأخيرة: من علامات القيامة
ملاعب
ملاعب
صور مؤثرة للاعبات المنتخب السوري بعد خسارتهن لكأس اسيا باللحظات الأخيرة
استراليا بطلة آسيا ،، وسوريا تكتفي بوصافة المستوى الثاني
البكار مدربا لحراس مرمى فريق معان
تعادل لرفاق العرب ،، واستمرار غياب بهاء عبد الرحمن
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برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
التربية:أسئلة امتحان التوجيهي مشابهة للإمتحانات التجريبية