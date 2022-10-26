بلدية جرش تصرف 117 ألف دينار فروقات رواتب لـ 167 موظفاً

الوكيل الإخباري - صرفت بلدية جرش الكبرى 117 ألف دينار دفعة أولى لـ 167 موظفا كبدل فروقات رواتب لموظفين في البلدية.

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وقال رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم إن فروقات رواتب الموظفين هي للذين عُيّنوا قبل 16 نيسان 2002، وجرى احتساب دينارا واحدا بدل كل سنة خبرة عند التوظيف، في حين كان يتوجب وفق النظام أن تحتسب دينارين عن كل سنة.

وأضاف أن البلدية وقعت اتفاقية مع الموظفين وجرى احتساب 228 ألف دينار بدل فروقات رواتب تدفع لهم على دفعتين، سُددت الأولى، والثانية ستكون خلال 3 شهور من تاريخ صرف الدفعة الأولى، مبينا أن فروقات الرواتب صرفت من صندوق البلدية.



وأوضح العتوم أن احتساب فروقات الرواتب للموظفين ستنعكس على رواتبهم أيضا، حيث ستكون هناك زيادة شهرية على رواتبهم من 10 إلى 100 دينار حسب درجة الموظف وتاريخ تعيينه.